Ukraynalı kadından Rus askere: Silahları, bombaları bırakın
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası halk zor günler geçiriyor. Ukrayna'nın Henichesk kentinde bir kadının, Rus askerine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Ukrayna’nın Henichesk kentinde bir Ukraynalı kadının Rus askeri karşısında öfkesini dile getirdiği video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Ukraynalı kadın, Rus askeriyle yüzleştiği sırada ona ‘Bizim topraklarımızda ne işin var? diye bağırdı. Askerlerin kadını sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, kadın öfkesini kontrol edemedi ve ‘Ay çekirdeğini cebinize koymalısınız ki, siz öldükten sonra Ukrayna topraklarında yetişsinler’ sözlerinde bulundu.
DESTEK YAĞDI
Bu ifadeler kısa sürede Twitter’da gündem olurken, birçok kişi “Cesaret inanılmaz! “, ‘Biz yanınızdayız!’ sözleriyle kadına desteklerini dile getirdi.
Öte yandan, Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı protestolar sürüyor. Moskova ve Saint Petersburg’da patlak veren protestolar tüm dünyaya yayılırken, Rus polisinin protestoculara müdahalesi de sürüyor.
Ukrayna hükümet danışmanı Anton Herashchenko, Facebook’ta mitingin bir videosunu yayınlayarak şunları ekledi: ‘Ukraynalılar! Arayın, Rusya’daki arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza yazın. Herkese Rus askerlerinin Ukrayna’da ölmekte olduğunu söylemelerini isteyin” yazdı.
Rus polisinin Rusya genelindeki savaş karşıtı protestolarda yaklaşık bin 400 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.
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