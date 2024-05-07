Ukraynalı olimpik halterci çatışmada hayatını kaybetti

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna adına madalya mücadelesi veren halterci Oleksandr Pielieshenko, Rusya ile yaşanan çatışma sırasında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 08:29
Ukraynalı olimpik halterci çatışmada hayatını kaybetti
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Ukrayna Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Viktor Slobodianiuk, 30 yaşındaki Pielieshenko'nun cephede öldüğü bilgisini paylaşarak, "Savaş en iyilerimizi alır, kahramanlar ölmez" ifadesini kullandı.

Rio 2016'da erkekler 85 kiloda dördüncü olan Ukraynalı sporcu, 2016 ve 2017 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Pielieshenko, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından orduya katıldı.


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