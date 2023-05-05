Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Kremlin’e kim saldırdı?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:00

Rusya yönetiminin, Ukrayna’nın Kremlin Sarayı’na insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenleme girişiminde bulunduğunu söylemesi, savaşta tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı.

Önceki gün Moskova’da Kremlin Sarayı’nın üzerinde iki adet İHA’nın imha edilmesinin ardından Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Odesa ve Zaporijya kentlerine, kamikaze iha saldırıları düzenledi.

Ukrayna yönetimi, Kiev’e yönelik bütün İHA saldırılarının püskürtüldüğünü, ülke geneline Rusya tarafından gönderilen 24 adet İHA’dan 18’inin havada imha edildiğini söyledi. Öte yandan İHA atışlarından üçünün Odesa’da bir yurt binasına isabet ettiği, ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Diğer üçünün ise nereye isabet ettiği konusunda bilgi verilmedi. Düşürülen hava araçlarının parçalarının üzerinde “za Moskvu” (Moskova için) yazması, Rusya’nın bu eylemleri Kremlin’e yönelik saldırıya bir misilleme olarak yaptığı şeklinde değerlendiriliyor.

‘ZELENSKİ İMHA EDİLMELİ’

Rusya Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Kremlin’e yönelik saldırı sonrası yaptığı açıklamada, bu olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “imha edilmesi gerektiğini” söyledi. Medvedev, Zelenski’nin ölümünün ardından Ukrayna’da kayıtsız şartsız teslim anlaşmasını imzalayacak birinin kolaylıkla bulunabileceğini ileri sürdü.

UKRAYNA REDDEDİYOR

Ukrayna yönetimiyse kamikaze İHA saldırıları düzenlediği iddiasını reddediyor. Zelenski, Ukrayna’nın kendi topraklarını korumak için bile yeterli silah ve araca sahip olmadığını söyleyerek “bu şartlarda bir başka ülkenin başkentine saldırma niyetinde olmadıklarını” savundu. Zelenski’nin baş danışmanı Mihaylo Podolyak ise bu saldırının Rusya yönetimi tarafından planlanmış olabileceğini söyledi. Podolyak, Rusya’nın böyle bir eylemi gerçekleştirerek kendi yurttaşlarını savaş konusunda daha kolay seferber etmeyi ve Ukrayna’ya yapılacak saldırıları meşru gösterme amaçladığını dile getirdi.

‘TALİMAT ABD’DEN’

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna’nın iddialarının gülünç olduğunu söyledi. Peskov, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek Ukrayna’nın bu tür saldırıları ABD’nin talimatıyla gerçekleştirdiğini, hedefleri ABD’nin belirlediğini ifade etti. Beyaz Saray’dan bu iddiaya yönelik açıklamada da Kremlin saldırılarının arkasında ABD’nin olduğu iddiası yalanlandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “Bu olayla bir ilgimiz yok. Peskov, açık şekilde yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.

Hangi tarafın iddiaları doğru olursa olsun, kesin olan bir nokta var: Uzun süren durgunluk döneminden sonra savaş, yeniden şiddetlenme eğilimine girdi. Önümüzdeki aylarda taraflar, kesin sonuç almak için, ellerindeki bütün imkânları kullanacak.