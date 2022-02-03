Ukraynalılar Rus saldırısının gerçekleşeceğine inanmıyor

03 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

ABD basınında “Rusya-Ukrayna savaşı an meselesi” şeklinde haberler hız kesmezken Kiev yönetimi Batılı ülkelere gereksiz bir panik havası yaratılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ukrayna yetkilileri, Moskova’ya karşı Batı’dan ekonomik ve askeri yardım istemekle birlikte, Rusya’nın yakın zamanda Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmasının söz konusu olmadığı görüşünde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, geçen yıllardan fazla değil. Aradaki tek fark, o zaman bu kadar dezenformasyon yoktu” diyerek Batılı ülkelere ve basına sitem etti.

Peki halk ne düşünüyor? Bu sorunun yanıtı için geziye, Ukrayna’nın en Rus karşıtı bölgeleri olan Batı Ukrayna illerinden başladım.

LVİV ŞEHRİ...

- Tetyana (muhasebeci): Genel bir savaşın olacağına inanmıyorum. Ben, sonunda sağduyunun galip geleceğine inanıyorum. Savaş, Rusya açısından da felaket olur.

- Yelena ve Viktorya (üniversite öğrencileri): Savaş olup olmayacağı bize değil, siyasetçilere, devlet adamlarına bağlı. Fakat biz de, siyasetçilerin mantıklı olacağını düşünüyoruz ve savaş olacağına inanmıyoruz.

- Yevgeniya (emekli akademisyen): Ben, bir ara, savaşın çıkacağına inanır gibi olmuştum, fakat Batılı ülkelerin Ukrayna’ya destek verdiklerini görünce,görüşüm değişmeye başladı. Şu anda ben, savaş ihtimalini yüzde 20, savaş çıkmama ihtimalini ise yüzde 80 olarak görüyorum”.

- Oleksey (itfaiyeci): Rusya, saldırmaz. Çünkü, Ukrayna ordusu da güçlendi, Batılı ülkeler de Ukrayna’ya destek veriyor.

- Taras (şoför): Rusya’nın saldıracağına kesinlikle inanmıyorum. Çünkü Rusya saldırırsa bu üçüncü dünya savaşı demek olur. Avrupalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde burada durmayacağını, Avrupa’yı da işgale kalkacağını bilir. O nedenle, Batılılar bu işe seyirci kalmaz. Rusya lideri Putin de bu kadar riski göze alamaz.

TERNOPOL ŞEHRİ...

Lviv ilinin komşusu olan Ternopol ise Ukrayna’nın en milliyetçi ili olarak biliniyor. Fakat burada da konuştuklarım genel bir Rus saldırısına inanmıyor.

- Volodimir (emekli öğretmen): Şu anda savaş yok mu? Rusya, sekiz yıl önce Kırım’ı ele geçirdi. Donbass’ı işgal etti. Ama geniş çapta bir saldırıdan bahsedersek, buna inanmıyorum. Çünkü hem Batılı ülkeler Ukrayna’ya destek verir, hem de saldırı halinde, Rusya açısından çok önemli olan Kuzey Akımı-2 boru hattı durdurulacak. Putin, bu kadar yaptırımı göze alamaz.

- Oleksiy (bilişimci): Putin, blöf yapıyor. Batılı ülkeleri ve Ukrayna’yı kendi istediği çizgiye getirmek istediği için, saldıracakmış gibi yapıyor.

VİNNİTSA ŞEHRİ...

Ukrayna’nın batısındaki bir diğer şehir olan Vinnitsa’da da konuştuğum bir grup üniversite öğrencisi, “Savaş, çıkmaz. Çünkü ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nın, bu savaşta kazanabilecek bir şey yok” dedi. Olga isminde bir avukat, “Savaşın olacağına inanmıyorum. Ukraynalılar birlik olursa, Rusya, ağır kayıplar verir” diye yanıtladı.