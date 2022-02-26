Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bu 3. Dünya Savaşı'dır
Son Dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor" dedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde açıklamalarda bulundu.
Bodnar'ın açıklamaları şu şekilde:
Ukrayna'da yaşayan tüm halkları, Rus halkları da dahil olmak üzere şu anda bu savaştan zarar görüyor. Bu Ukrayna'ya yapılan bir savaş değildir, bu 3. Dünya Savaşı'dır. Rusya, Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması ve genişlememesi size ve tüm dünyaya bağlı.
"YALNIZ SAVAŞIYORUZ"
Bodnar dün yaptığı açıklamada ise, "Putin'in füzeleriyle kadınlar ve çocuklar ölüyor" demişti. Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi" iddiasını da öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine göre işgalin ana hedefi tam kendisi ve ailesidir. Aklı başında modern hangi insan başka bir devletin ailesini neden hedef alsın? Bu savaşı gerçekleştirenin kesinlikle aklı başında değil. Biz kendi başımıza ve yalnız savaşıyoruz. Kiev tehlike altında. Mücadeleye devam edeceğiz. Ukrayna’nın gıda, ilaç ve yakıt başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyacı var. Şu an önemli olan Rusya’nın saldırganlığını durdurması, birliklerini geri çekmesi ve anlaşma masasına oturması için baskı yapmak. Yüzlerce Rus askeri öldürüldü. Kiev tehlike altında."
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