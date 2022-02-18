Ukrayna’nın doğusunda ordu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışma alevlendi

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

ABD-NATO cephesi Moskova’nın Ukrayna sınırından birliklerini çekmeye başladığı yönündeki açıklamalarını sorgularken dün Rus yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki Donbas bölgesinde çatışmalar patlak verdi. Rusya ile Ukrayna’dan karşılıklı suçlamalar yükseldi.

Moskova’nın sekiz yıl önce Ukrayna’dan ele geçirdiği Kırım Yarımadası’ndaki tatbikatın sona ermesinin ardından askeri kuvvetlerini çekmeye başladığını açıklamasına karşılık ABD ve İngiltere’yle birlikte Ukraynalı yetkililer de Rusya’nın gerçek anlamda asker çekmediği görüşünde. ABD Başkanı Joe Biden dün Donbas’taki çatışmaların ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgal riskini “çok yüksek” olarak niteledi. Diğer yandan hâlâ diplomatik çözümün bulunduğu vurgusunu da yineledi. Uluslararası ajanslara yansıyan haberlere göre de ABD’li bir yetkili, Rusya’nın sınıra 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise Rusya’nın sınırdan az bir miktar asker çektiğini, fakat Rus birliklerinin büyük bölümünün, yerlerinde kaldığını söyledi. Reznikov, sınırda 140 bin civarında Rus askerinin olduğunu belirtti.

"TATBİKAT 20 ŞUBAT’TA BİTECEK"

Moskova ise dün yaptığı açıklamada, Kırım’a tatbikat için götürülen askerlerin bir bölümünün, Çeçenistan ve Dağıstan’daki üslerine döndüklerini duyurdu. Rusya, son dönemde Ukrayna sınırına yakın olarak Kırım Yarımadası’nda, Karadeniz ve Azak Denizi’nde ve Belarus’ta tatbikatlara başlamıştı. Karadeniz’deki tatbikatların bugün tamamlanması, Belarus’takilerin ise 20 Şubat’ta tamamlanması bekleniyor. Moskova, biten tatbikatlarla birlikte askerlerin üslere çekilmesinin zaman alacağını söylüyor.

Belarus’taki ortak tatbikat, sınırın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın olması nedeniyle, bazı çevrelerde kaygıya neden olmuştu. Geçen günlerde ise hem Rus hem de Belaruslu yetkililer, Rus askerlerinin tatbikat sonrasında üslerine döneceklerini söylemişti. Ancak dün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, askerlerin ne zaman dönecekleri sorusuna, “Biz ne zaman istersek” şeklinde yanıt verdi. Lukaşenko, bu konuda kararın, bugün Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşülerek kararlaştırılacağını kaydetti.

ANAOKUL HEDEF OLDU

Öte yandan Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki alandan hükümet denetimindeki topraklara ağır silahlarla ateş açıldı. Top mermilerinden birinin, bir anaokulunun duvarına isabet ettiği belirtildi. Bölgeye yönelik ateşte iki kişinin yaralandığı aktarıldı. Moskova ve Donbas’taki Rus yanlısı ayrılıkçılar ise Ukrayna güvenlik güçlerini kendilerine ağır silahlarla ateş açmakla suçladı.

Ukrayna makamları, bölgedeki çatışmaların son dört aydaki en şiddetli çatışmalar olduğunu söylerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in buradaki ateşkes hattına son aylarda büyük yığınak yaptığını kaydetti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Donbas’ta gerilimin giderek arttığına dikkat çekti, “Bu son derece tehlikeli bir durum” dedi. Peskov, “Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir. Ancak buna rağmen sorumlu bir yaklaşımla ortaklarımızla görüşmeyi bekliyoruz” ifadesini kullandı.