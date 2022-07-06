Ukrayna’nın iddiaları üzerine durdurulan Rus gemisi Sakarya’da bekletiliyor

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Ukrayna’nın Rusya işgali altındaki Berdyansk Limanı’ndan çalındığını iddia ettiği tahıl yüklü Rus gemisi, Türkiye tarafından durdurulmasının ardından Sakarya’nın Karasu Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, geçen pazar yaptığı açıklamada Ukrayna’nın kendi t ahılını taşıdığını iddia ettiği ve Rus bandıralı Zhibek Zholy isimli kuru yük gemisine Türkiye tarafından “el konduğunu” duyurdu, Ukrayna’nın gemide bulunan tahıla el konulmasını istediğini açıkladı. Konuyla ilgili bugüne dek Türkiye’den resmi bir açıklama gelmezken Reuters ve Bloomberg’e bilgi veren Türk yetkililer, geminin Sakarya’nın Karasu açıklarında durdurulduğunu ve Ukrayna’nın iddialarının araştırıldığını belirtmekle yetindi. Rus basınında çıkan haberlerde ise Türkiye’den Rusya’ya gemiyle ilgili herhangi bir diplomatik bildirim yapılmadığı kaydedildi. Gemi, 1 Temmuz’dan bu yana Karasu Limanı açıklarında demirli durumda bekliyor. Gazetemizin baskıya girdiği dün akşam saatleri itibarıyla bekleyiş sürüyordu. Geminin taşıdığı tahıl konusunda Türkiye’nin henüz bir işlem yapmadığı öğrenildi. Ukrayna’nın iddialarının doğrulanması durumunda gemiye limana giriş izni verilmesi beklenmiyor.

"KORİDOR PLANLARI"

Türkiye’ye buğday taşıyan Rus bandıralı geminin limana yanaşmadan durdurulması, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkıyatının yeniden başlatılması için “güvenli koridor” oluşturulması tartışmalarının sürdüğü bir ortamda yaşanması nedeniyle kritik önem taşıyor. Türkiye, savaş nedeniyle sekteye uğrayan tahıl sevkıyatının yeniden başlatılması için Birleşmiş Milletler’in bu konuda hazırladığı planın yaşama geçirilmesi için çalışma yürütüyor. Öte yandan Türkiye, Ukrayna’nın “çalıntı tahıl” iddialarının da titizlikle araştırıldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz, Ukrayna’nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayri meşru şekilde, illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz, bu konuda devletimizin ve yetkili kurumlarımızın kararlılığı tamdır” ifadelerini kullanmıştı. Savaşın başlangıcından bu yana Rusya ve Ukrayna arasında hassas bir denge yürüten Ankara’nın, gemi konusundaki sessizliği de durumun hassasiyetini ortaya koydu.

6 MİLYON TONDAN FAZLASI KARADENİZ’DE

Rus işgalinin başından bu yana Ukrayna’nın kapalı kalan Karadeniz limanında milyonlarca ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor. “Avrupa’nın tahıl ambarı” olarak bilinen ülkede şu an yaklaşık 22 milyon ton tahıl limanlardaki blokaj nedeniyle yurtdışına satılamıyor. Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, AA’ya verdiği demeçte, “Sadece 6 milyon ton tahıl Odessa’nın 3 limanında bekletiliyor. Ondan biraz daha az miktarda tahıl da Mıkolayiv’de var” dedi.

Öte yandan Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesinin kısmi kontrolünü elinde tutan işgalci Rus güçleri, çoğunlukla Ortadoğu’ya tahıl ihracatı yapmalarını sağlayacak mutabakat imzaladı. Rusya devlet ajansı TASS haberinde, bölgedeki Rus güçlerinin lideri Yevgeny Balitsky’e dayandırılan habere göre ihracat çoğunlukla Irak, İran ve Suudi Arabistan’a yapılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İstanbul Boğazı üzerinden yapılamazsa tahılı çıkarabilmek için Tuna Nehri de dahil olmak üzere başka alternatif rotaların düşünülmesi gerekeceğini açıkladı. Montrö sözleşmesini delmek istemediklerini belirten Johnson, “Eğer deniz yoluyla olmayacaksa, boğazı kullanamayacaksak Ukrayna’dan tahılı çıkarmak için alternatif rotaları değerlendirmemiz gerekiyor” diye ekledi.