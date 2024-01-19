Ukrayna’ya askeri destek: 40 SCALP füzesi gönderecek
Fransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 40 SCALP seyir füzesi göndereceğini duyurdu.
Player Alanı
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa’nın Ukrayna’ya yüzlerce havadan karaya güdümlü füze ve 40 adet SCALP seyir füzesi göndereceği ifade edildi.
Savunma Bakanı Sebastien Lecornu bu sabah, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtmişti.
Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- İşte tam liste...
- Baba kalp krizinden, çocuk açlıktan öldü!