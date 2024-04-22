Zelenski, dev yardım paketini değerlendirdi: Ukrayna, ikinci Afganistan olmayacak

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:36

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni dev yardım paketinin ülkesinin "ikinci Afganistan olmayacağı" yönünde "güçlü bir sinyal" gönderdiğini söyledi.

NBC News'e konuşan Zelenski, yardımın "ABD'nin bir liderlik gösterisi" olduğunu söyledi.

Zelenski, "Bu yardım, Ukrayna'yı güçlendirecek ve Kremlin'e bunun ikinci bir Afganistan olmayacağına dair güçlü bir sinyal gönderecektir. ABD Ukrayna'nın yanında olacak, Ukraynalıları ve demokrasiyi koruyacak. 6 aydır yıldır bekliyorduk. Şimdi bu önemli olumlu oylamaya ulaştık" dedi.

"ABD'nin savaşı finanse etmediğini, her şeyden önce tüm Avrupa'da özgürlük ve demokrasiyi koruduklarını" ileri süren Zelenski, "Ukrayna savaşıyor ve oğullarını ve kızlarını cepheye gönderiyor. Bu da tüm Avrupa, NATO ve ABD için bedeli azaltıyor. ABD ordusu NATO ülkelerini korumak için savaşmak zorunda değil, Ukraynalılar bunu yapıyor. Sadece yardım sağlıyor" diye konuştu.

Yardım paketinin nasıl kullanılacağına da değinen Zelenskyi, "cephedeki askerlere mümkün olan en kısa sürede somut yardım" ulaştırmayı umduğunu kaydetti.

"Ukrayna, gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz silah sistemine kavuşursa zafer kazanma şansımız olacak. Bu destek silahlı kuvvetleri gerçekten güçlendirecektir" diyen Zelenski, Ukrayna'nın önceliklerinin uzun menzilli toplar ve hava savunma sistemleri olduğunu da sözlerine ekledi.