Ukrayna'ya şimdiye kadar en büyük kamikaze İHA saldırısı düzenlendi

Yayınlanma: 09.05.2023 - 07:53

Güncelleme: 09.05.2023 - 07:54

Ukrayna'nın başkenti Kiev’in belediye başkanı, kentte şu ana kadarki en büyük kamikaze İHA saldısı düzenlendiğini, gece patlamalar duyulduğunu ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Güneydeki Odesa kentinde bir kişi ölürken, Ukrayna Kızılhaçı deposunun vurulduğunu duyurdu. Böylece, Rusya’nın Zafer Günü'nü kutlamasından 24 saat önce düzenlenen saldırıyla birlikte, son sekiz günde başkent Kiev dört saldırı yaşamış oldu.

Zafer Günü’nde Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı kazandığı zafer kutlanıyor. Ukrayna ordusu, dört saatten fazla süren son Rus saldırısının gece yarısından hemen sonra düzenlendiğini ve çok İran yapımı Şahid İHA’larının ülkenin üzerinde dolandığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın yaklaşık 60 İHA kullandığını, 36’sının düşürüldüğünü, ancak havadan düşen parçaların beş kişiyi yaraladığını söyledi.

Ukrayna ordusu, Herson, Harkov ve Mikolayiv bölgelerinde de füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, Herson'daki saldırıda iki köydeki biri çocuk, en az sekiz kişinin yaralandığını açıkladı.