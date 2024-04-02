Ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Judith Tuluka Suminwa ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atandı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:10
Ülkenin ilk kadın başbakanı oldu
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KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 20 Aralık 2023’te düzenlenen seçimlerin galibi Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin başbakan olarak Suminwa’yi görevlendirdiği bildirildi.

Eski Başbakan Jean-Michel Sama Lukonde 21 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tshisekedi’ye istifasını sunmuştu.

KDC’de 2 yıl 11 ay başbakanlık görevini yürüten Lukonde’nin yerini alan Suminwa ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Brüksel Özgür Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu olan 57 yaşındaki Suminwa, bir önceki hükümette planlama bakanı olarak görev yapıyordu.

KDC’de 20 Aralık 2023’de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 73,34'ünü alarak kazanan Tshisekedi, 20 Ocak’ta yemin edip ikinci dönem için KDC'nin cumhurbaşkanı olmuştu.


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