Ülkeyi Lassa ateşi vurdu: Ölü sayısı artıyor

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:21
Ülkeyi Lassa ateşi vurdu: Ölü sayısı artıyor
Abone Ol google-news

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 1 Ocak-3 Aralık'ta Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyaletin 114 bölgesinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu süre zarfında 1170 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 200'e çıktığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Ülkede 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.


Nijerya Lassa Ateşi

İlgili Haberler

Nijerya'da yük kamyonu yayaları ezdi: 16 ölü, 27 yaralı

Nijerya'da yük kamyonu yayaları ezdi: 16 ölü, 27 yaralı
Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köyü bombaladı: 85 ölü

Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köyü bombaladı: 85 ölü
Nijerya'da zincirleme kaza sonrasında yangın çıktı: En az 25 kişi öldü

Nijerya'da zincirleme kaza sonrasında yangın çıktı: En az 25 kişi öldü

En Çok Okunan Haberler