Ulusal yas ilan edilmişti: Saldırgan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:38

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:38

Çekya’nın başkenti Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne (FFUK) dün düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi ölmüş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Polis yaptığı açıklamada, “Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nin bulunduğu Jan Palach Meydanı'nda meydana geldiği bildirilen silahlı saldırıya müdahale ediyoruz. Şu anda 15'ten fazla ölü ve onlarca yaralı olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda failin herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Halen kurbanların kimliklerini araştırıyoruz. Ancak saldırgan etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Çekya Başbakanı Fiala, saldırı sonrası ulusal yas ilan ettiklerini belirterek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Bugünkü korkunç olay karşısında hepimiz şok olduk. Bu saldırının kurbanlarının anısını onurlandırmak için 23 Aralık gününü ulusal yas günü olarak ilan ediyoruz. Ayrıca tüm Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını 23 Aralık öğlen 12'de bir dakikalık saygı duruşuyla kurbanların anısını onurlandırmaya çağırıyoruz. Buna ek olarak hükümet, kararında Adalet Bakanı'na, yasa kapsamındaki tazminat talepleri konusunda mağdurlar ve hayatta kalanlarla maksimum iş birliği sağlaması yönünde talimat verilmesine karar vermiştir. Dünyanın her yerinden gelen destek ifadeleri için teşekkür ederiz. Onları çok takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan, dün yaptığı açıklamada saldırganın 2 gün önce Klanovice kentinde bir kadın ve bir çocuk cinayetini işlemiş olma olasılığı üzerinde durduklarını belirtti.

Rakusan, “Görünüşe göre polis, FFUK'ta bugünkü katliamın daha trajik bir şekilde ilerlemesini önlemek için zamanında müdahale etti. Fakülte binasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Polis, FFUK'tan gelen saldırganın aynı zamanda Klanovicke les'teki çifte cinayetten de sorumlu olduğu versiyonu üzerinde çalışıyor. bugünkü fakülteye yapılan silahlı saldırı gibi tahmin edilmesi de aynı şekilde zor olan bir saldırı. Polisin saldırganın evinde buldukları göz önüne alındığında bu versiyon çok muhtemel görünüyor. Polis yarın sabah daha fazla bilgi verecek” dedi.

AB'DEN KINAMA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, silahlı saldırı sonrasında X sosyal medya platformundan "Mağdurların ailelerine ve bir bütün olarak Çekya halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizin yanınızdayız ve yas tutuyoruz" paylaşımında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X'teki hesabından Çekya dilinde yaptığı paylaşımda, Prag'da yapılan saldırı karşısında dehşete düştüğünü kaydederek, "Avrupa'nın en eski üniversitelerinden birinin terör sahnesi olarak görülmesi yürekleri dağlıyor. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyorum, Avrupa Çekya'nın yanında" değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in X sosyal medya platformundaki paylaşımında da "Prag'daki korkunç saldırının kurbanlarının ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Toplumlarımızda bu tür şiddete yer bırakmamalıyız" ifadeleri yer aldı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınamıştı.

BM'DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Prag'daki Karls Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıdan dolayı şok oldu ve çok üzüldü" ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.