Sparta Prag'lı futbolcudan çarpıcı Galatasaray yorumu: 'Bizim taraftarlarımız da 'cehennem' yaratacaktır'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'da Çek futbolcu Jakub Pesek açıklamalarda bulundu. Jakub Pesek, kuraya ilişkin, "Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:53
Sparta Prag'lı futbolcudan çarpıcı Galatasaray yorumu: 'Bizim taraftarlarımız da 'cehennem' yaratacaktır'
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Sparta Prag'ın tecrübeli oyuncusu Jakub Pesek, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Kuradan önce de Galatasaray'ı istediğini söyleyen Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum" dedi.

"BİZİM TARAFTARLARIMIZ DA 'CEHENNEM' YARATACAKTIR"

İstanbul'daki atmosfere değinen Pesek, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır" ifadelerini kullandı.


Jakub Pesek Sparta Prag galatasaray uefa avrupa ligi

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