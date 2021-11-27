Uluslararası Af Örgütü'nden Avrupa Konseyi'ne 'Kavala' çağrısı: 'Dava açın'
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin Osman Kavala davasına ilişkin kararına tepki göstererek Avrupa Konseyi üye ülkelerine çağrıda bulundu.
Gezi Davası'nın ikinci duruşmasında, mahkeme tarafından iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından Uluslararası Af Örgütü açık bir mektup yayımlayarak Avrupa Konseyi üye ülkelerine Türkiye aleyhine ihlal davası açma çağrısında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muiznieks'in kaleme aldığı açık mektup ile salı günü Strazburg'da bir araya gelecek olan Avrupa Konseyi üye ülkelerine seslenen kuruluş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını hatırlatarak Kavala'nın serbest bırakılması için üye ülkelerin ellerinden geleni yapmasını istedi.
'İHLAL DAVALARI BAŞLATILMALI'
Muiznieks, yazdığı mektupta "Türkiye'nin Osman Kavala'yı hapiste tutma gerekçeleri tükendi. AİHM'in bağlayıcı kararına uyulmasının Türkiye tarafından reddedilmesi Kavala'nın özgürlük hakkının vicdansız bir ihlalidir" ifadelerine yer verdi.
Avrupa Konseyi üye ülkelerine çağrıda bulunan Muiznieks, mektubunu "Bir devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini bu kadar göz ardı ettiğinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmeli ve ihlal davalarını başlatmalıdır" sözleriyle noktaladı.
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