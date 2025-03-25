Uluslararası Af Örgütü'nden İmamoğlu tepkisi: Gereksiz güç kullanımı durdurulmalı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:38

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmasının ardından ülke genelinde gerçekleşen protestolara yönelik müdahaleler, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, yaptığı açıklamada Türkiye’ye, protestoları bastırmak için uygulanan güvenlik politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

“GÖRÜNTÜLER ŞOKE EDİCİ”

Callamard, “Polisin barışçıl göstericilere karşı gereksiz ve ayrım gözetmeksizin güç kullanmasına, ki bunu sayısız görüntüde gördük, derhal son verilmelidir. Türkiye, protestoların yönetimine ilişkin uluslararası hukuk norm ve standartlarına saygı göstermelidir” dedi.

Gösteriler sırasında kaydedilen görüntülerin “şoke edici” olduğunu ifade eden Callamard, protestocuların coplarla darbedildiğini, yerdeyken tekmelendiklerini ve plastik mermilerle hedef alındıklarını söyledi.

Callamard, “bu tür yasa dışı şiddet eylemlerinin derhal soruşturulması gerektiğini” savundu.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI”

Açıklamasında internete getirilen erişim kısıtlamalarına da değinen Callamard, bu uygulamaların ifade özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğunu vurguladı.

Callamard, “Yetkililer bu tür tedbirlerden kaçınmalıdır. X gibi sosyal medya sahibi şirketler, Türk hükümetini eleştiren kişilerin profillerini eski haline getirmek için derhal harekete geçmelidir” dedi.

“KEYFİ TUTUKLAMALAR SON BULMALI”

Callamard, protestolar sırasında gözaltına alınan kişilerin yalnızca ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullandıkları gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Callamard ayrıca, bu kişilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgularken, Türk makamlarını barışçıl toplanma hakkına saygı göstermeye çağırdı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), dünya çapında 10 milyondan fazla üyesi ve destekçisi olan insan hakları üzerine çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü insan haklarını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiştir.

Uluslararası Af Örgütü, 28 Mayıs 1961'de avukat, Peter Benenson tarafından "Unutulmuş Mahkûmlar" adlı makalesinin The Observer'da yayınlanmasının ardından Londra'da kuruldu. Örgüt, insan hakları ve uluslararası sözleşmelerin ihlallerine karşı kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalar sayesinde hükûmetlere baskı yaparak kamuoyunu harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

Kuruluş, işkenceye karşı yürüttüğü kampanyalar sayesinde 1976 yılında Erasmus Ödülü, 1977 yılında Nobel Barış Ödülü, ve 1978 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ödülü'nün sahibi oldu.