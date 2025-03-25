Ekrem İmamoğlu'ndan 'Umut Burada!' paylaşımı
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Saraçhane'de kendisi için toplanan kalabalığın yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Umut Burada!" notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler tutuklanmasıyla birlikte artarak devam ediyor.
Saraçhane'de kendisi için toplanan kalabalığın yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Umut Burada!" notunu düştü.
Umut Burada! pic.twitter.com/4rnipm454l— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 24, 2025
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb
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