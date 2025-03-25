Ekrem İmamoğlu'ndan 'Umut Burada!' paylaşımı

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Saraçhane'de kendisi için toplanan kalabalığın yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Umut Burada!" notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Umut Burada!' paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler tutuklanmasıyla birlikte artarak devam ediyor.

Saraçhane'de kendisi için toplanan kalabalığın yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Umut Burada!" notunu düştü.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ibb

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