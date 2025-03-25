Ekrem İmamoğlu'ndan 'Umut Burada!' paylaşımı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:57

Güncelleme: 25.03.2025 - 00:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler tutuklanmasıyla birlikte artarak devam ediyor.

Saraçhane'de kendisi için toplanan kalabalığın yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Umut Burada!" notunu düştü.