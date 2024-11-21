Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:19

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:27

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın, suç işlediğine inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu bildirdi.

UCM, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını belirtti.

HAMAS LİDERLERİ HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI

UCM ayrıca, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaki Muhammed Deif ve Hamas liderlerinden El-Masri hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

İsrail ordusu, Deif'in, 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı. Hamas, Deif'in öldürüldüğünü yalanlamıştı.

İsrail, Deif'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu ileri sürdü.

Bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurlarının ve ailelerinin menfaatine olduğunu kaydeden UCM, suçlamalar arasında "cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı" eylemlerin bulunduğunu açıkladı.