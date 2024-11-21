İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı: 3 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı: 3 ölü
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:00

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı bünyesindeki 5. Kamp bölgesine topçu saldırıları düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzey ve doğu bölgelerinde yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde de yoğun şekilde sis bombası atıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu top atışlarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesini vurdu.

İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya çevresinde yer alan binaları havaya uçurdu, bölgeden şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi ve Şeyh Rıdvan Mahallesinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.


Etiketler: #israil #gazze

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