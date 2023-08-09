Uluslararası derneklerden kınama: 'Barış Pehlivan'a yönelik yargı tacizinden endişe duyuyoruz!'

Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 09.08.2023 - 13:39

Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları ve gazeteci örgütlerinden oluşan uluslararası dernekler, yazarımız Barış Pehlivan'a beşinci kez hapis cezası verilmesini ortak bir bildiri yayımlayarak kınadı.

Yayımlanan ortak bildiride, "(Dernekler) Barış Pehlivan'a yönelik son adli taciz olayını şiddetle kınamakta ve Türk makamlarına basın özgürlüğüne saygı göstermeleri yönündeki çağrılarını yinelemektedir" ifadeleri yer aldı.

Basın özgürlüğü ihlallerini takip eden Media Freedom Rapid Response (MFRR) kuruluşunda yayımlanan bildiriye göre, "Türkiye'de bir gazeteci olarak temel ifade özgürlüğü hakkını kullanan Pehlivan'a yönelik tekrarlanan yargı tacizinden endişe duyuyoruz" denildi.

Bildiride, Pehlivan'ın, adaşı Barış Terkoğlu ile birlikte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun baş harflerine atıfta bulunarak yayımladığı "SS" kitabının, dönemin İçişleri Bakanı danışmanı tarafından organize suçlarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle hedef gösterildiği ve bir başka yazısının da Nisan ayında Pehlivan'a açılan hakaret davasının konusu olduğu belirtildi.

"Pehlivan'ın şartlı tahliyesini sona erdirmeye yönelik bir girişim olarak görülüyor" olarak yorumlanan hakaret davasının, yargı sürecinin henüz başlamadığı vurgulandı.

Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Gazetecileri hedef alan yargısal taciz eylemleri medya özgürlüğünü ve insanların bilgiye erişim hakkını engellemektedir. Türk makamlarına Pehlivan'ın yeniden tutuklanması kararını geri almaları ve kendisine ve diğer gazetecilere yönelik sistematik yargı tacizine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Tutuklu gazetecilerle dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz. Gazetecilik suç değildir ve bir gazetecinin parmaklıklar ardında geçirdiği her dakika, ifade ve basın özgürlüğünün ihlalidir"

Beşinci kez hapse gireceğinin bilgisi kısa mesaj ile verilen yazarımız Pehlivan'a, Adalet Bakanlığı tarafından 1-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na (eski adıyla Silivri) teslim olması gerektiği bildirilmişti. Yazarımız Pehlivan, daha önce dört kez cezaevine girmiş, bunlardan ikisi Şubat ve Mayıs 2023'te aynı suçtan aldığı birer günlük hapis cezaları olmuştu.

ŞARTLI TAHLİYE HAKKI GÖZARDI EDİLİYOR

Pehlivan, Libya'da bir MİT görevlisinin cenaze törenini haberleştirmesi nedeniyle 6 Mart 2020 tarihinde tutuklanarak gazeteciler Aydın Keser, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel ile birlikte mahkemeye çıkarıldı ve gizli istihbarat belgelerini ifşa etmek suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Mayıs 2020'de Türk makamları Covid-19 nedeniyle binlerce mahkûmun cezasını erteledi, ancak bir son dakika maddesi öncelikle gazetecilerin karşı karşıya olduğu suçlamaları hariç tuttu ve Pehlivan da dahil olmak üzere tüm gazetecileri cezaevinde tuttu.

Pehlivan, 6 ayını demir parmaklıklar ardında geçirdikten sonra 9 Eylül 2020'de başka bir davaya konu olmamak kaydıyla şartlı tahliye edildi. Pehlivan, tahliyesinin ardından mahkemenin kararını "Bu davada herhangi bir suç yok. Bu dava gazeteciliğimizi cezalandırmayı amaçlıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Bu yıl 15 Temmuz'da TBMM, iktidar koalisyonu tarafından hazırlanan ve şartlı tahliye ve denetimli serbestlik kurallarını düzenleyen bir tasarıyı yasalaştırdı.

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, tasarının yasalaşması üzerine Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Açık Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti.

Yasalaşan tasarı ile Pehlivan'ın da şartlı tahliyeden yararlanma hakkı kazandığını belirten Ersöz, cezaevi idaresinin Temmuz 2023 tarihli mevzuatın ilgili maddelerini göz ardı ettiğini belirtti.

"BAĞIMSIZ GAZETECİLİK KÖTÜ KOŞULLAR ALTINDA"

MFRR, Türkiye ile ilgili 232 uyarı rapor edildiğini ve bu uyarıların 329 gazeteci, medya çalışanı veya kuruluşunu etkilediğini vurguladı.

"(Türkiye'de) Temmuz ortasında 15 gazeteci cezaevinden tahliye edilirken, 7 Ağustos itibariyle Türkiye'de 20 gazeteci hala parmaklıklar ardında" diyen MFRR, "ülkede bağımsız gazeteciliğin ne kadar kötü koşullar altında faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor" sözleriyle Türkiye'deki bağımsız gazeteciliği yorumladı.

MFRR ayrıca, Türkiye'den gelen uyarıların "Avrupa'da bildirilen tüm uyarıların dörtte birini" oluşturduğunu söyledi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN DERNEKLERİN İSİMLERİ