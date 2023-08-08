Barış Pehlivan'ın avukatından çağrı... 'Özgürlükçü hakimlere ihtiyaç var'

Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:28

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:31

Üç yıl önce çalıştığı haber sitesinde yayımladığı haber nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Covid-19 izninin bittiği gerekçesiyle bir kez daha cezaevine giriyor.

31 Temmuz’da çıkartılan kanunla 'terör suçları' dışında ceza almış her suçtan hükümlünün cezaevine dönmeme imkânı verildi. Ancak aynı düzenleme kapsamında olmasına rağmen Barış Pehlivan, bu imkândan yararlanamadı.

'DENETİMLİ SERBESTLİK' TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, birçok ağır suçlunun yararlandığı denetimli serbestlik düzenlemesinden faydalanabilmesi için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden bulunduğu talebe yanıt Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan geldi.

Cezaevi, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin 'yerine getirilemediğini' söyledi. Avukat Hüseyin Ersöz, dün Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti.

"HAKİMLERE İHTİYAÇ VAR"

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptıkları itiraz başvurusuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumunca “Denetimli Serbestlik Uygulanmayacağı” kararı verilmişti. Bu Karara karşı “şikayet kanun yoluna” başvurduk. Bakırköy 1. İnfaz Hakimliği’nin bu konudaki kararı Barış Pehlivan’ın 1 yıla yakın süre cezaevine girip - girmeyeceğinde belirleyici olacak. 5275 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi’nde @barispehlivan’ın durumundaki kişiler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmayacağına dair bir istisna yok. Sadece bu maddeyi özgürlükçü yorumlayacak Hakimlere ihtiyaç var."

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumunca “Denetimli Serbestlik Uygulanmayacağı” kararı verilmişti. Bu Karara karşı “şikayet kanun yoluna” başvurduk. Bakırköy 1. İnfaz Hakimliği’nin bu konudaki kararı Barış Pehlivan’ın 1 yıla yakın süre cezaevine girip… pic.twitter.com/rNLWMyeFQk — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) August 8, 2023

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı. 31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.