'Denetimli serbestlik' talebi reddedilmişti: Barış Pehlivan'ın avukatından o karara itiraz

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:09

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:17

Üç yıl önce çalıştığı haber sitesinde yayımladığı haber nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Covid-19 izninin bittiği gerekçesiyle bir kez daha cezaevine giriyor.

31 Temmuz’da çıkartılan kanunla “terör suçları” dışında ceza almış her suçtan hükümlünün cezaevine dönmeme imkânı verildi. Ancak aynı düzenleme kapsamında olmasına rağmen Barış Pehlivan, bu imkândan yararlanamadı.

'DENETİMLİ SERBESTLİK' TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, birçok ağır suçlunun yararlandığı denetimli serbestlik düzenlemesinden faydalanabilmesi için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden bulunduğu talebe yanıt Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan geldi.

Cezaevi, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin "yerine getirilemediğini” söyledi.

PEHLİVAN'IN AVUKATINDAN İTİRAZ

Avukat Hüseyin Ersöz, bugün Nöbetçi İnfaz Hakimliği'ne başvurarak Marmara Cezaevi’nin verdiği karara itiraz etti.

Ersöz, yarın bir kez daha gazeteci Barış Pehlivan’a denetimli serbestlik kararı verilmesi için başvuruda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı. 31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.