Umman'da restorandaki tüp bomba gibi patladı: 8 yaralı

23 Ekim 2022 Pazar, 16:38

Umman'ın liman kenti Seeb'deki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tüp patladı.

Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi (CDAA) tarafından yapılan açıklamada, kazada ağır ve orta şekilde 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Restoranla ilgili detay paylaşamayan CDAA, "Yaralılara acil sağlık müdahalesi yapıldı ve gerekli tedavi için hastaneye sevk edildiler" dedi.

