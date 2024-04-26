Öğrenci protestoları Fransa'ya sıçradı: Paris'teki Sciences Po üniversitesi kapandı

Paris'teki prestijli Sciences Po üniversitesinin öğrencileri Cuma günü kampüse erişimi engelleyerek, kurumdan İsrail'in devam eden Gazze çatışmasındaki eylemlerini kınamasını talep etti. Bu protesto, ABD'de prestijli üniversite öğrencilerinin başlattığı hareketin devamı niteliğinde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:06
Öğrenci protestoları Fransa'ya sıçradı: Paris'teki Sciences Po üniversitesi kapandı
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Filistinlileri destekleyen sloganlar atan öğrenciler, üniversitenin girişlerine ve pencerelerine bayraklar astı ve Gazze ile dayanışmanın sembolü olarak tüm dünyada kabul gören kefiyeler örttü.

İnsan hakları ve insani çalışmalar alanında yüksek lisans öğrencisi olan 22 yaşındaki Hicham, protestoların Fransa genelinde benzer eylemlere ilham vermesini umduğunu ifade etti: "Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şimdi de Avustralya'da gördüklerimizi göz önüne aldığımızda, bunun Fransa'da da yayılmasını umuyoruz. Akademik dünyanın oynaması gereken bir rol var" dedi.

Öğrenciler, Gazze'deki savaş sona erene kadar pes etmeyeceklerini söyledi.

Sciences Po'nun geçici müdürü Jean Basseres, fakülteye gönderdiği bir mektupla ablukayı kınadı ve polisin çarşamba gecesi bir grup öğrenciyi uzaklaştırdığını belirtti. Basseres şu anda durumu çözmek için öğrenci temsilcileriyle görüşüyor.

Protestolar, İsrail raporlarına göre 1.200 kişinin öldüğü ve 253 kişinin rehin alındığı Hamas saldırısının ardından İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana en az 34.305 Filistinliyi öldürdüğü Gazze'de son dönemde tırmanan olaylara yönelik daha büyük bir uluslararası tepkinin bir parçası.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz günlerde Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada yükselen tansiyona değinerek uluslararası çatışma dönemlerinde akademik kurumların karşılaştığı karmaşık zorlukların altını çizdi.


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