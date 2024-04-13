Üniversitede İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi

Avustralya'da Filistin'e destek veren grubun gösterisi sonucu İsrailli Profesör Tal Shima'nın Melbourne Üniversitesinde yapacağı konuşma iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:38
Üniversitede İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi
Abone Ol google-news

The Australian gazetesinin haberine göre, havacılık ve uzay mühendisi Prof. Shima'nın Melbourne Üniversitesinde öğrencilere konuşma yapması planlanıyordu.

Filistin yanlısı "UniMelbforPalestine" adlı grup, üniversite yakınlarında bir araya gelerek Shima'nın konuşmasının iptal edilmesini talep eden gösteri düzenledi.

Söz konusu grup, İsrailli akademisyenin, İsrail Savunma Bakanlığının fonladığı bazı araştırma kuruluşlarında çalıştığını ve daha önce "İsrail ordusunun kullandığı silahlar üzerine araştırma yapan" havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde dekanlık yaptığını ifade etti.

Üniversite sözcülerinden biri, konuya ilişkin açıklamasında Shima'nın konuşmasının "güvenlik endişeleri" nedeniyle iptal edildiğini söyledi.


israil haberleri Avustralya haberleri

İlgili Haberler

Kaygılı bekleyiş sürüyor... İsrail’e İHA ve füze ile misilleme yapılacak iddiası

Kaygılı bekleyiş sürüyor... İsrail’e İHA ve füze ile misilleme yapılacak iddiası
Hizbullah İsrail'e hava saldırısı düzenledi: İsrail'den açıklama geldi!

Hizbullah İsrail'e hava saldırısı düzenledi: İsrail'den açıklama geldi!
İsrail ordusu gazetecilere saldırdı! Yaralılar arasında TRT ekibi de var

İsrail ordusu gazetecilere saldırdı! Yaralılar arasında TRT ekibi de var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bekir Bozdağ'dan 'yerel seçim' itirafı... Çuvaldızı kendilerine batırdı: 'Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz'

Bekir Bozdağ'dan 'yerel seçim' itirafı... Çuvaldızı kendilerine batırdı: 'Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz'
Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları:13 Nisan 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail’in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu

İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu
Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…

Fahrettin Altun’dan İsrail’in TRT ekibine yapılan saldırısına tepki: Bu bir terördür…
Koray Aydın'dan Meral Akşener'e: Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar, kararın arkasında durun

Koray Aydın'dan Meral Akşener'e: Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar, kararın arkasında durun
İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…

İSKİ paylaştı: İstanbul bu yaz susuzluk yaşayacak mı? İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…