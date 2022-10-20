Ünlü ABD'li aktörden Putin'e destek
Steven Seagal, kayda aldığı doğum günü mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'gelmiş geçmiş en büyük dünya liderlerinden biri' olarak nitelendirdi.
Batı kamuoyunda bir türlü hız kesmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştiriler bu kez yerini övgüye bıraktı.
ABD'li aktör Steven Seagal, Putin'in doğum günü mesajını kutladı. Mesajda, "Şu anda çok, çok zor zamanlarda yaşadığımızı düşünüyorum. O, dünyanın en büyük liderlerinden ve en büyük başkanlarından biridir" ifadelerine yer verdi.
Ünlü oyuncu, daha önce de benzer ifadelerle Putin'i övmüş, hatta bu yıl, liderin doğum günü için Moskova'da bir akşam yemeğine katılmıştı.
STEVEN SEAGAL KİMDİR?
1952 yılında Michigan'da doğan aktör, senarist ve dövüş sanatları ustası Seagal, ilk oyunculuk deneyimini 1988'de "Yasanın Üzerinde" filmi ile edindi.
1992'de "Kuşatma Altında" adlı sinema filminde terörle mücadele uzmanı Casey Ryback'i canlandırdı. Seagal, 1990'ların ikinci yarısında, aralarında gişe rekorları kılan "Vatansever" (The Patriot) filminin de olduğu üç uzun metrajlı filmde rol aldı.
Seagal, 2016'da hem Rus hem de Sırp vatandaşlığı aldı ve 2018'de Putin tarafından, Rusya'nın ABD özel elçisi olarak atandı.
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