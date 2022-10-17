Erdoğan Toprak: Putin, Erdoğan'a kampanyasında kullanması için seçim kredisi açtı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:36

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak haftalık değerlendirme raporunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Putin'in Türkiye'nin doğalgaz üretim üssü yapılması önerisi başta olmak üzere yaptığı çıkışların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyasında kullanması için açtığı seçim kredileri olduğunu öne sürdü.

Erdoğan Toprak'ın raporunda ilgili bölüm şöyle:

“Rusya da Kuzey Akım1 ve Kuzey Akım2 boru hatlarından gaz akışını kesti. Güney Akım olarak da adlandırılan Türkiye üzerinden geçen Türk Akım Boru Hattı faal ancak diğer hatların açığını kapatması söz konusu değil. Putin’in Avrupa’ya yönelik en büyük gaz aktarım-dağıtım merkezini Türkiye’de kurabileceklerini, Avrupa’ya gaz aktarımında kullanılan Kuzey Akım 1 boru hattının devre dışı kaldığını ve bunun yerine Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz aktarabileceklerini dile getirerek ‘karar Avrupa’nın’ demesi kanımca savaşın geldiği noktada yeni bir hamle.

AB, Rusya ile enerji bağımlılığını azaltma ve tümüyle sonlandırma kararı almışken Putin’in Avrupa’ya gaz tedariki için Türkiye’de doğalgaz dağıtım üssü-merkezi kurma planı, başka stratejilerin sinyali. Öncelikle bu öneri, deniz altından yeni boru hatlarının inşasını, ciddi bir finansman teminini gerektiriyor. Böyle bir doğalgaz dağıtım üssünün kurulması ve faaliyete geçmesi 4-5 yılda hayata geçirilebilir.

Putin, ancak orta ve uzun vadede, Avrupa ile olan enerji bağlantılarının tamamıyla sona erdiğine kanaat getirirse, savaş sonrası böyle bir merkezi Türkiye’de kurmayı gündemine alabilir. Bugünden yarına, yakın dönemde bunun olmasını mümkün görmüyorum.

Putin’in doğalgaz ödemelerinin yüzde 25’inin rubleyle yapılmasını onaylaması, Akkuyu yatırımına harcanacak milyarlarca doların erkenden gönderilmesi ve Türkiye’nin doğalgaz dağıtım üssü yapılması önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kampanyasında kullanması için açtığı seçim kredileri!"