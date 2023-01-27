Ünlü DJ Trespalacios'un cesedi çöpteki valizde bulundu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:28

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:28

Instagram'da binlerce takipçisi olan DJ Trespalacios'un cansız bedeni Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir çöplükte bulunan valizden çıktı. Kadının şiddete uğrayarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri cinayet şühelisi olan rrkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı havalimanında İstanbul uçağına binerken yakaladı.

THY UÇAĞINA BİNİYORMUŞ

Haber Global'de yer alan habere göre yaklaşık bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan üç çocuk babası ABD vatandaşı John Poulos'un Panama'da yakalanarak gözaltına alındığı ve Kolombiya'ya teslim edildiği açıklandı. Panama'daki havalimanında yakalanan Poulos'un İstanbul'a giden THY uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı ortaya çıktı.

Ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan DJ Trespalacios'un cesedi, hafta başında evsiz bir adam tarafından çöplüğe atılan kilitli mavi bir valizde bulundu. Valizden genç kadının bazı kişisel eşyaları da çıktı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.



