Ünlü film yıldızlarından 'Weinsten' kararına tepki

New York Temyiz Mahkemesi, Hollywood yıldızlarına cinsel saldırı vakalarından hükümlü film yapımcısı Harvey Weinstein’ın 2020’deki mahkûmiyetini bozdu. MeToo (Ben de) hareketinin başlamasına sebep olan yapımcının kurbanları ve birçok ünlü konuyla ilgili kınama açıklamaları yaptı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:08
Ünlü film yıldızlarından 'Weinsten' kararına tepki
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Hollywood yıldızlarına cinsel saldırı vakalarından hükümlü film yapımcısı Harvey Weinstein’ın 2020’deki mahkûmiyeti dün New York mahkemesince bozuldu. New York Temyiz Mahkemesi, asıl duruşmanın, mevcut suçlamalarla ilgisi olmayan iddialarla tanıklar tarafından önyargılı hale getirildiğini söyleyerek, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.

Kadınların Weinsten’ın tacizcilerini 2020’de paylaştığı MeToo hareketini başlatan davada, Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz Mahkemesi'nin kararı, kurbanları ve birçok ünlü yıldız tarafından kınandı.

“ABD’DE BİZİM İÇİN EN TEHLİKELİ YER EVİMİZ”

Weinstein aleyhindeki iddiaları kamuoyuna açıklayan ilk kişilerden olan Büyük Hesaplaşma, Kızları Öp ve Uyumsuz gibi filmlerin oyuncusu Ashley Judd yaptığı açıklamada, “Her gün, kadın olarak bedenlerimiz üzerinde erkeklerin hak sahibi olduğu bir ortamda yaşıyoruz. ABD'de bizim için en tehlikeli yer evlerimizdir. Bize saldıran, tecavüz eden ve öldüren erkekler bunu bilen erkeklerdir. Harvey Weinstein'ın seri cinsel saldırılarından sağ kurtulan her birimiz onu tanıyorduk. Kendisiyle olan ilişkimizdeki gücünü kullandı. 1996 yılında o otel odasındaki cinsel saldırısından zar zor kurtulduğumda bana iftira attı. Onun tuhaf cinsel tacizinden, gazabından ve cezasından kurtulamadım. Kariyerim onun yüzünden çok farklı bir noktada. Bugün 4 jürinin verdiği karar gerçeği değiştirmemektedir. Gerçek tutarlıdır” dedi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı ödüllü oyuncu Mira Sorvino ise karar sonrası açıklamasında, “Mahkemeler ne zamandan beri daha önceki kötü eylemlere ilişkin delillerin kabul edilmesine izin vermiyor. O, 200'den fazla kadına tecavüz eden/zarar veren biri! Adalet sisteminden tiksiniyorum” ifadelerine yer verdi.

"İÇTEN BİR DARBEDİR"

Harvey Weinstein'ı 2015 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan model Ambra Battilana Gutierrez ise, “Temyiz Mahkemesinin kararı, ceza hukuku sistemine yönelik bir suçlamadır, sadece Weinstein ve arkadaşlarının değil, aynı zamanda moda endüstrisinde genç kadınları bilinçli olarak dışlayan düzenleme eksikliğinin de mağduru olan benim gibi hayatta kalanlar için içten bir darbedir. Kızlar her gün Weinstein ve Bill Cosby gibi seri tecavüzcülerin insafına kalmıştır. Eğer savcı 2015'te davamı ciddiye alsaydı burada olmazdık. Bu, adalet sisteminin ve mahkemelerin hayatta kalanları ciddiye alma ve çıkarlarımızı koruma konusunda süregelen bir başarısızlığıdır" dedi.


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