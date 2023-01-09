Ünlü Gazeteci Piers Morgan, Sussex Dükü Prens Harry'nin itiraflarına sert tepki gösterdi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:35

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:35

Ünlü İngiliz Gazeteci Piers Morgan, Sussex Dükü Prens Harry'nin "Spare" adlı anı kitabında yazdıklarına tepki gösterdi.

Piers Morgan, anı kitabındaki itiraflarının ardından Prens Harry'yi "acınası, kuruntulu ve paranoyak" olarak nitelendirdi.

Kraliyet figürleri Harry ve Meghan'ı yerden yere vurmasıyla tanınan Piers, Harry'ye yönelik, "Hayatımda hiç bu kadar mutsuz bir 'mutlu adam' görmedim" dedi.

Harry'yi "ikiyüzlülük" ile suçlayan Piers, "Prens Harry, medyanın müdahalesi konusunda dudak uçuklatan bir ikiyüzlülük sergilerken, Kraliyet ailesinin en kişisel sırlarını milyarlar için ifşa eden ve sömüren, acımasız, kuruntulu, paranoyak, ailesine zarar veren bir yarım akıllı. Acınacak halde" diye konuştu.

Yakında çıkması planlanan Spare adlı anı kitabında Harry'nin, Kraliyet ailesi ile yaşadıklarına ilişkin pek çok itirafın yer aldığı belirtiliyor.