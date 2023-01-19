Ünlü oyuncu Julian Sands, doğa yürüyüşünde kayboldu
ABD’de çıktığı doğa yürüyüşünde kayıp olan kişinin 'Manzaralı bir Oda' filmi ve çok sayıda Oscar ödüllü filme yer alan İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıktı.
ABD’nin California eyaletinde geçtiğimiz bir kişinin kayıp olduğu ihbarı yapılmıştı.
Kayıp kişinin “Manzaralı bir Oda” filmi ve çok sayıda Oscar ödüllü filme yer alan İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıktı.
San Bernardino İlçesi Şerifinin Sözcüsü Gloria Huerta, doğa yürüyüşüne çıkan ünlü oyuncunun Cuma gününden bu yana kayıp olduğunu söyledi.
San Gabriel Dağları çevresinde arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, elverişsiz hava koşulları ve çığ düşmesi ihtimaline karşılık çalışmalarına ara verdi. Ancak yetkililer, hava koşullarının el verdiği sürece oyuncu için helikopter ve dronlarla arama çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.
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