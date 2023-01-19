Çevirmen filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2005 yılında vizyona giren Çevirmen filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Çevirmen filminin konusu ne? Çevirmen filminin oyuncuları kim? Çevirmen filminin IMDb puanı kaç?
Çevirmen (The Interpreter), yönetmenliğini Sydney Pollack, senaristliğini Charles Randolph, Scott Frank ve Steven Zaillian'ın üstlendiği, 2005 yapımlı bir gerilim filmidir.
ÇEVİRMEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir ABD Gizli Servis ajanının, bir suikast planına kulak misafiri olan tercümanı soruşturmak üzere görevlendirildiği Birleşmiş Milletler'de siyasi entrika ve aldatmaca ortaya çıkar.
ÇEVİRMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicole Kidman
Sean Penn
Catherine Keener
ÇEVİRMEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Çevirmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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