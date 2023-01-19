Çevirmen filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:14

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:14

Çevirmen (The Interpreter), yönetmenliğini Sydney Pollack, senaristliğini Charles Randolph, Scott Frank ve Steven Zaillian'ın üstlendiği, 2005 yapımlı bir gerilim filmidir.

ÇEVİRMEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir ABD Gizli Servis ajanının, bir suikast planına kulak misafiri olan tercümanı soruşturmak üzere görevlendirildiği Birleşmiş Milletler'de siyasi entrika ve aldatmaca ortaya çıkar.

ÇEVİRMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicole Kidman

Sean Penn

Catherine Keener

ÇEVİRMEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Çevirmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.