Ünlü Rapçiye uyuşturucu kaçakçılığından 6 yıl hapis

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:58

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:58

Gerçek adı William Junior Maxwell II olan rapçi ''Fetty Wap'' 2021'in sonlarında beş kişiyle birlikte tutuklanmıştı.



31 yaşındaki rapçi, uyuşturucu madde bulundurmak ve dağıtmak suçlarından en az beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme bulguları ve New York Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maxwell ve diğer beş sanık Long Island ve New Jersey'de ''100 kg'dan fazla kokain ve eroin'' dağıttı.



Fetty Wap'in tutuklandığı mahkeme raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri taşımak için Birleşik Devletler Posta Servisi'ni ve gizli araç bölmeleri olan araçları kullanmışlardır. Uyuşturucular daha sonra Long Island ve New Jersey'de satış yapan satıcılara dağıtılmıştır. Ayrıca sanıklardan beşi, uyuşturucu organizasyonlarını ve dağıtım zincirlerini korumak için ateşli silahlar da kullanmışlardır."



Soruşturma dosyasına göre, sanıkların tasarrufunda yaklaşık 1.5 milyon dolar nakit para, 16 kg kokain, 2 kg eroin ve 'çok sayıda' uyuşturucu hap ile beraber iki adet 9mm tabanca, bir adet .45 kalibrelik tabanca, bir adet 40 kalibrelik tabanca, bir tüfek ve mühimmat da dahil olmak üzere ateşli silahlar da ele geçirildi.





