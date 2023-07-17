Ünlü saat markası Swatch, Malezya'ya dava açtı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:11

Güncelleme: 17.07.2023 - 15:11

İsviçreli saat üreticisi Swatch Grup, itibarını zedelediğini öne sürerek, LGBT temsili olarak görülen gökkuşağı renkli saatlerine el koyan Malezya hükümetine dava açtı.

İçişleri Bakanı, Mayıs ayında Swatch'ın Pride koleksiyonundan, üzerinde "LGBTQ" harflerinin bulunduğu saatlere yetkililer tarafından el konulduğunu açıkladı.

16 Swatch satış noktasından 172 saate Malezya hükümeti tarafından "yasadışı bir şekilde" el konulduğunu açıklayan Swatch, 24 Haziran'da Kuala Lumpur yüksek mahkemesinde açılan davada, "El konulan saatlerin, hiçbir şekilde kamu düzenini veya ahlakını bozmaya yönelik bir tehdit oluşturmadığını ve herhangi bir hukuk ihlaline neden olamayacağını" söyledi.

El konulan ve toplam perakende değeri 64 bin 795 ringgit (14 bin 250 dolar) olan saatlerin çoğunda "LQBTQ" harflerinin bulunmadığını açıklayan Swatch, el koymaların ardından ülkedeki iş yapabilme potansiyelinin riske girdiğini belirterek tazminat ve saatlerin iadesini talep ediyor.

Kuala Lumpur yüksek mahkemesi davayı 20 Temmuz'da yeniden görmeye hazırlanıyor.