Ünlü spiker Adana'da: Dünya bültenini deprem bölgesinden sundu

ABD'nin en çok izlenen ana haber bültenlerinden ABC News'ün dünya haberleri bölümü, ünlü spiker David Muir tarafından Adana'dan sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 15:21
Ünlü spiker Adana'da: Dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
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Türkiye’yi ve Suriye’yi yasa boğan deprem faciasında Türkiye’de 17 bin, Suriye’de 4 bin kişi hayatını kaybetti.

Enkaz çalışmaları devam ederken, ABD’nin en çok izlenen ana haber bültenlerinden ABC Akşam Bülteni, deprem felaketine dikkat çekmek için “dünya haberleri” bölümünü Adana’dan sundu.

Oda TV'nin haberine göre, ABC’nin tecrübeli ve meşhur spikeri David Muir, ekibiyle birlikte Adana’ya geldi. Önce deprem zedelerle konuştu, enkaz çalışmalarını inceledi, ardından dünyadaki gelişmeleri arka planda deprem enkazları varken Adana’dan sundu.


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