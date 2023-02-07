Adana Valisi Dr. Süleyman Elban kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:27

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:27

Süleyman Elban, 9 Haziran 2020'de, Cumhurbaşkanlığı 2020/274 sayılı Kararnamesi ile Adana Valisi olarak atandı ve 19 Haziran 2020'de göreve başladı. Süleyman Elban'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ADANA VALİSİ DR. SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Dr. Süleyman Elban, 6 Haziran 1969'da Kırşehir’de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir’de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1994'te Eskişehir Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 1995-1996 yıllarında sekiz ay süreyle dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere'de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003'te Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sube Müdürlüğüne atandı. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görev yaptı. İlki 2003'te, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008'de, Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlarla diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev aldı. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Bakanlar Kurulu’nun 30 Mayıs 2016'deki, 2016/8864 sayılı Kararnamesi'yle Bilecik Valisi, 13 Haziran 2017'deki, 2017/10458 sayılı Kararnamesi'yle Ağrı Valisi olarak görev yaptı. 19 Haziran 2020'den beri Adana Valisi olarak görev yapmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Dr. Süleyman Elban, evli ve iki çocuk babasıdır.