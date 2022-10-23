Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz kimdir? Dietrich Mateschitz neden öldü?

23 Ekim 2022 Pazar, 10:07

Red Bull enerji içeceği kurucu ortağı Avusturyalı iş insanı Dietrich Mateschitz'in 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

DİETRİCH MATESCHİTZ KİMDİR?

Mateschitz, 20 Mayıs 1944'te Avusturya'da, Avusturya-Sloven kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Anne ve babasının ikisi de ilkokul öğretmeniydi ve Dietrich küçük bir çocukken boşandılar. Mateschitz çocukluğunu annesiyle birlikte geçirdi. 1972'de pazarlama bölümünden mezun oldu. Mateschitz'in ilk işvereni, deterjan pazarlamasında çalıştığı Unilever oldu. Ardından, Procter & Gamble tarafından satın alınan Alman kozmetik şirketi Blendax'a geçti ve burada, diğer işlerinin yanı sıra, Blendax diş macununun pazarlaması üzerinde çalıştı. Blendax için yaptığı seyahatlerin bir parçası olarak, daha sonra Red Bull olacak olan içecek Krating Daeng'i keşfetti.1984'te Chaleo Yoovidhya ile Red Bull GmbH'yi kurdu ve markayı 1987'de Avusturya'da lanse etti. Ardından Red Bull'u enerji içecekleri arasında dünya pazar lideri haline getirdi.

Heinz Kinigadner ile birlikte omurilik araştırmalarını destekleyen Wings for Life vakfının kurucu ortağıdır. Vakıf, 2014 yılından bu yana bağış toplamak için Wings for Life World Run'ı organize ediyor.

DİETRİCH MATESCHİTZ'İN OĞLU KİMDİR?

Dietrich Mateschitz'in hiç evlilik yapmadı. 1993 doğumlu Mark Gerhardter adında bir oğlu vardır.

DİETRİCH MATESCHİTZ'İN SERVETİ

Mateschitz'in servetinin net değerinin 25,4 milyar ABD Doları olduğu tahmin ediliyor.



DİETRİCH MATESCHİTZ NEDEN ÖLDÜ?

Mateschitz'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, ülke basınında yer alan haberlerde iş insanın pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.



