Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz kimdir? Dietrich Mateschitz neden öldü?
Red Bull enerji içeceği kurucu ortağı Avusturyalı iş insanı Dietrich Mateschitz hayatını kaybetti. Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz kimdir? Dietrich Mateschitz neden öldü?
Red Bull enerji içeceği kurucu ortağı Avusturyalı iş insanı Dietrich Mateschitz'in 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
DİETRİCH MATESCHİTZ KİMDİR?
Mateschitz, 20 Mayıs 1944'te Avusturya'da, Avusturya-Sloven kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Anne ve babasının ikisi de ilkokul öğretmeniydi ve Dietrich küçük bir çocukken boşandılar. Mateschitz çocukluğunu annesiyle birlikte geçirdi. 1972'de pazarlama bölümünden mezun oldu. Mateschitz'in ilk işvereni, deterjan pazarlamasında çalıştığı Unilever oldu. Ardından, Procter & Gamble tarafından satın alınan Alman kozmetik şirketi Blendax'a geçti ve burada, diğer işlerinin yanı sıra, Blendax diş macununun pazarlaması üzerinde çalıştı. Blendax için yaptığı seyahatlerin bir parçası olarak, daha sonra Red Bull olacak olan içecek Krating Daeng'i keşfetti.1984'te Chaleo Yoovidhya ile Red Bull GmbH'yi kurdu ve markayı 1987'de Avusturya'da lanse etti. Ardından Red Bull'u enerji içecekleri arasında dünya pazar lideri haline getirdi.
Heinz Kinigadner ile birlikte omurilik araştırmalarını destekleyen Wings for Life vakfının kurucu ortağıdır. Vakıf, 2014 yılından bu yana bağış toplamak için Wings for Life World Run'ı organize ediyor.
DİETRİCH MATESCHİTZ'İN OĞLU KİMDİR?
Dietrich Mateschitz'in hiç evlilik yapmadı. 1993 doğumlu Mark Gerhardter adında bir oğlu vardır.
DİETRİCH MATESCHİTZ'İN SERVETİ
Mateschitz'in servetinin net değerinin 25,4 milyar ABD Doları olduğu tahmin ediliyor.
DİETRİCH MATESCHİTZ NEDEN ÖLDÜ?
Mateschitz'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, ülke basınında yer alan haberlerde iş insanın pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Video Haberler
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- Tepkiler gecikmedi: 'Fesli Deli Kadir ölmedi'
- Canlı canlı gömüldüğü mezardan saatler sonra çıktı
- 17 yaşındaki Yiğit'in şüpheli ölümünde yeni gelişme
- HDP'den 6'lı masa açıklaması
- Bursa’da yurttaşlar ucuz ürün için birbirlerini ezdiler
- Erdoğan'a inat 300 kadın avukat