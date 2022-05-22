Ürdün ordusu duyurdu: 4 kaçakçı öldürüldü
Ürdün, Suriye sınırında kaçakçılara düzenlenen operasyonda 4 kişinin öldürüldüğünü, bazı kişilerin de yaralandığını duyurdu.
Ürdün ordusu, Suriye sınırında düzenlenen kaçakçılık operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Operasyonla, uyuşturucu madde girişi ve kaçakçılık girişimlerinin engellendiği, farklı silahlı gruplar tarafından desteklenen kaçakçılara karşı angajman kurallarının uygulandığı kaydedildi.
Söz konusu operasyonda 4 kaçakçının öldürüldüğü, bazılarının da yaralandığı aktarılırken, diğerlerinin ise Suriye topraklarına geri kaçtığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 637 bin captagon, küçük paketler halinde sarılı 181 adet esrar ve 39 bin 600 tramadol hapın yanı sıra bir adet kalaşnikof tüfek ele geçirildiği belirtildi.
Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.
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