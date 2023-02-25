Ürdün ordusu Suriye topraklarından gelen patlayıcı yüklü bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:30

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:37

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Sınır muhafızları, İHA tespit ekibi aracılığıyla, bir İHA'nın Suriye'den Ürdün topraklarına yasa dışı bir şekilde geçmeye çalıştığını gözlemledi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Ürdün topraklarında düşürüldüğü kaydedildi.

İHA düşürüldükten sonra bölgede yapılan incelemelerde "bir M4 tüfek ve 4 el bombası" bulunduğu aktarılan açıklamada, İHA'nın sınır muhafızları tarafından ele geçirilmesi ihtimaline karşı bubi tuzaklı bir şekilde hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, uzman bir mühendislik ekibinin İHA'ya el koyduğu ve ele geçirilen silahların yetkili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Ürdün son yıllarda özellikle güvenlik durumlarının kötüleştiği Suriye ve Irak'tan, çeşitli araç ve yöntemlerle yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine tanık oluyor.