Ürdün'de klor gazı yüklü konteynır vinç kopması sonucu düşürüldü: 11 ölü

28 Haziran 2022 Salı, 06:45

Ürdün'ün Kızıl Deniz kıyısındaki Akabe Limanı'nda yaşanan bir kazada 11 kişi zehirli gazdan zehirlenerek öldü.

Kazanın zehirli klor gazı barındıran bir konteynırın vinçten düşmesi sonucu yaşandığı kaydedildi.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, havaya kaldırılan konteynırın geminin üzerine düştüğü ve patladığı görülüyor.

Sonrasında kalın bir sarı gaz tabakası etrafa yayılmaya başlıyor ve limandakilerin kaçmaya başladığı görülüyor.

Devlet medyası olayda 199 kişinin kimyasal zehirlenmeye bağlı şikayetler nedeniyle tedavi altında olduğunu duyurdu.

Bazı yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtiliyor.

Klor gazı ev temizlik ürünlerinde ve bazı endüstrilerde kullanılıyor. Normal ısısında yeşil mavi renkte bir gaz olan klor, taşıma amaçlı olarak sıkıştırılıyor ve depolama için soğutulabiliyor.

Klor solunduğu zaman, vücuttaki suyla reaksiyona girerek hücrelere zarar veriyor.

Akabe Limanı'ndaki kaza nedeniyle 16 kilometre uzaktaki şehir sakinlerine de evde kalma ve pencereleri kapatma çağrısı yapıldı.

AFP Olay sonrası konteynırın görüntüsü

Turistik bir bölge olan Akabe'nin güney plajı da güvenlik amacıyla kapatıldı.

Sivil Savunma Ekipleri temizleme ve sızıntıyı önlemek amacıyla olay yerinde çalışıyor.

Limanın müdür yardımcısı, yerel bir kanala 'demir ip' olarak anılan bir taşıma sisteminin koptuğunu söyledi.

Konteynırın 25 ila 30 ton arasında klor taşıdığı belirtiliyor.