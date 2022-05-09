Ürdün'den İsrail'e tepki: İki milyar Müslümanın sabrını denemeyin

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:27

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Muhammed ez-Zahravi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların İsrail tarafından alınacağına" ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Muhammed ez-Zahravi, bu türden açıklamaların tüm bölgede dini savaşlar çıkarmak için ateşlendiğine dikkati çekerek, Bennett'e iki milyar Müslüman'ın sabrını denemeyi bırakması çağrısı yaptı.

Zahravi, açıklamaları, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi realitisine karşı yapılmış bir darbedir" şeklinde değerlendirdi.

'İSRAİL HİÇBİR HUKUKİ VE TARİHİ MEŞRUİYETE SAHİP DEĞİL'

Zahravi, İsrail'in bir sömürü işgal gücü olarak terör uyguladığını ve silahsız Filistin halkına karşı suç işlediğini ifade ederek, "İsrail, kutsal kentte hiçbir kanuni, tarihi ve dini meşruiyete sahip değildir" dedi.

'MESCİD-İ AKSA YALNIZCA MÜSLÜMANLARA AİT'

Muhammed ez-Zahravi, Mescid-i Aksa'nın Ürdün Haşimi Krallığı vesayetinde olduğunu, ülkesinin buranın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine kati olarak karşı çıktığını vurgulayarak, "144 dönümlük alana sahip Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanların hakkıdır" dedi.

Zahravi, dolaylı ya da direkt yürütülen tüm baskılara karşı koyduklarını dile getirerek, sözlerini "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti olarak kalacaktır" ifadesiyle sonlandırdı.