Ürdünlü yetkiliden Filistin'e destek çağrısı

02 Aralık 2022 Cuma, 15:59

Ürdün Kudüs İşleri Kraliyet Komitesi Genel Sekreteri Abdullah Kenan, Ukrayna'ya destek veren uluslararası toplumun Filistin meselesinde sessiz kaldığını ve "çifte standart" uyguladığını belirterek, İsrail'in ihlallerine maruz kalan Filistinliler için daha etkin şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ürdünlü yetkili Kenan, İsrail'in devam eden ihlalleri gölgesinde Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Kudüs'ün durumuna dair Ürdün'ün endişelerine işaret eden Kenan, İsrail'in Kudüs'teki işgalinin tarihi ve hukuki olarak kabul edilemez olduğunu söyledi.

"KUDÜS'TEKİ KARDEŞLERİMİZİN İŞGAL ALTINDA YAŞAMAYA DEVAM ETMESİ TEHLİKELİ BİR DURUM"

Kudüs'teki Filistinlilerin onlarca yıldır bu işgal altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Kenan, "İnsan hakları, özgürlük ve adalet sloganlarının dillerden düşürülmediği bu çağda Kudüs'teki kardeşlerimizin işgal altında yaşamaya devam etmesi tehlikeli bir durum" dedi.

Bu nedenle Kudüs'teki durumun hem Ürdün'ü hem de Arap İslam dünyasını endişelendirdiğini kaydeden Kenan, Mescid-i Aksa ve Diriliş Kilisesi başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'teki sistematik ihlal ve saldırılarının tüm dünyada fark edildiğini belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlallerinin tümünün dünyada barbarca olarak nitelendirilebileceğine dikkati çeken Kenan, İsrail'in, saldırılarıyla canlı ve cansız herkese her şeye zarar verdiğini söyledi.

Tarih boyunca ibadet hürriyetinin sembolü olan Kudüs'ün tarihi konumunun tehdit altında olduğunu vurgulayan Ürdünlü yetkili, şunları kaydetti:

"İsrail, bu politikayla (saldırgan) Kudüs kentini tümüyle Yahudileştirmeye ve Kudüs kentinde 5 bin yıllık geçmişi olan Arap kimliğinin yerine farklı bir Siyonist kimliği dayatmaya çalışıyor. İşgalci güç İsrail, Kudüs kentini tümüyle sözde Yahudi devletinin başkenti yapma projesini hayata geçirmeyi hızlandırmaya çalışıyor. İsrail, tarihi gerçeklerin yanı sıra uluslararası hukuk, anlaşma ve taahhütleri açıkça ihlal etme pahasına bunu yapıyor."

İSRAİL, NEFRET ÜZERİNDEN BÖLGEYİ DİN SAVAŞINA SÜRÜKLÜYOR

Dolayısıyla İsrail'in sömürgeci tutumunun endişe kaynağı olduğunu söyleyen Kenan, İsrail'in bu tutumuyla kültürel değerleri tehdit etmesinin yanı sıra bölgede güven ve barışı sarsan insani ve siyasi krizleri de dayattığını ifade etti.

İsrail'in söz konusu tutumuyla yaydığı nefret üzerinden bölgeyi din savaşına sürüklediğini belirten Kenan, Arap ve Müslümanların da buna karşı kendilerini ve kutsallarını savunmak zorunda kaldığını söyledi.

ÜRDÜN'ÜN FİLİSTİN DAVASINA VERDİĞİ DESTEK

Ürdün Kudüs İşleri Kraliyet Komitesi Genel Sekreteri Kenan, Filistin davasına yeniden ivme kazandırma bağlamında ülkesinin diplomasi ve politik yollarla uluslararası mahfillerde çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kenan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 13 Kasım'da Meclisin ikinci dönem açılışındaki konuşmasında "Ürdün öncü rolü kapsamında eskiden olduğu gibi Filistin davasını savunmaya devam edecek ve destekleyici tutumunu sürdürecek" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin uluslararası tepkilere de değinen Kenan, şöyle konuştu:

"Uluslararası diplomatik ilişkilerde genel kural, ulusal ve bölgesel çıkarlardır. Ülkeler de bu temel üzerine program ve gündemlerini oluşturarak tutumlar sergileyebiliyor. Bu nedenle Arap ve İslam ülkeleri, Filistin'e bakış açılarında tarihi ilişkileri ve ideolojik bağları dolayısıyla İsrail işgalini reddediyor, tarihi gerçekler üzerine inşa edilecek adil bir barışın sağlanmasını istiyor."

FİLİSTİN MESELESİNE KARŞI ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

BM ve ona bağlı kuruluşlar gibi uluslararası arenada Filistin meselesine karşı sergilenen tutuma değinen Kenan, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin meselesiyle ilgili, İsrail işgalini, yerleşimlerini ve ırkçılığı kınayan yüzlerce karar alındı. Uluslararası irade, İsrail'e karşı aldığı kararları uygulayacak bir mekanizmayı hala bulamadı. BM uluslararası barışı ve güvenliği sağlayacak kararlarla Ukrayna-Rusya savaşında aldığı tedbirlerle etkili bir şekilde kendini gösteriyor. İşte burada çifte standart uygulandığını görüyoruz."

24 Şubat'tan bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle, başta Washington olmak üzere birçok başkentin Moskova'ya karşı ağır ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uyguladığı, buna karşın Kiev'i çeşitli ve kapsamlı yardımlarla desteklediği biliniyor.

ATIL KARARLARIN ÖTESİNDE ULUSLARARASI BİR DURUŞ SERGİLENMELİ

Kenan, İsrail'in Filistin halkına topyekün bir ihlal uyguladığını, basını açıkça hedef aldığını ve bu bağlamda son olarak 11 Mayıs'ta tüm dünyanın gözü önünde Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi katlettiğini söyledi.

Ürdünlü yetkili, Filistin'de savunmasız çocukların, kadınların ve yaşlıların bombalanmasını engelleyemeyen atıl kararların, açıklamaların ve protestoların ötesinde uluslararası bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

ARAP İŞ BİRLİĞİ

Kenan, Ürdün'ün halkı ve yönetimiyle, İsrail'deki Siyonist zihniyetin karşısında Arap ve İslam uluslarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Bölgesel tehditlere ve tehlikelere karşı koymak için tam bir koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkati çeken Kenan, bugün yapılması gerekenin "Arap ülkelerinin toplantılarında alınan karar ve tavsiyelerin hayata geçirilmesi için birlikte çalışmak" olduğunu vurguladı.

Kenan, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehlikelerin en başında İsrail'in geldiğini belirtti.

PROVOKATİF ADIMLARDAN UZAK DURULMALI

Kenan, Filistin ve Kudüs'ün hala işgalle ve İsrail tarafından günlük işlenen suçlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Adaletsizliği sona erdirmek ve işgali durdurmak için gerekli birçok uluslararası görev ve eyleme ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kenan, dünyanın İsrail'e baskı yapması ve çifte standart politikasına bir an önce son vermesi gerektiğini belirterek, bazı dünya güçlerinin Kudüs'te büyükelçilik açmak gibi durumu daha da kötüleştirecek provokatif adımlar atmaması gerektiğini söyledi.

Kenan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın bütün ülkeleri iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) tanıdı ve bunun barışa giden tek yol olduğunu onayladı, peki onları bunun uygulanmasını talep etmekten alıkoyan nedir? İsrail daha ne kadar hukukun üzerinde kalacak?"

TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Kenan, Filistin topraklarında tansiyonun yükselmesinin uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

"İsrail işlediği suçları ve yaptığı saldırıları sürdürdüğü sürece tansiyonun yükselmesi devam edecek. Uluslararası sessizlikle ihlallerin boyutu ikiye katlanacak."

Kenan, İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya zorlayacak somut adımların atılmaması ve son seçimlerde aşırı sağcı partilerin zafer kazanması nedeniyle durumun daha da kötüye gideceğine yönelik tehlikeli göstergeler bulunduğuna dikkati çekti.

"Filistin ve Arap birliğini destekleyen gerçek bir uluslararası iradenin" ortaya konulması çağrısında bulunan Kenan, bunun İsrail'in ihlallerini ve saldırılarını durdurmanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Kenan ayrıca Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası medyayı "İsrail'in gerçekliğini ve Filistin ile Kudüs'te işlediği suçları tüm dillerde duyurmaya" çağırarak, dünyanın bir "apartheid" rejimi ve ırkçılık modeliyle karşı karşıya olunduğunun ancak bu şekilde duyurulabileceğini sözlerine ekledi.