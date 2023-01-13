Usain Bolt dolandırıldı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:15

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:16

Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olarak adını dünyaya duyuran Jamaikalı atlet Usain Bolt'a ait bir hesaptan milyonlarca doların kaybolduğu açıklandı.

Jamaika Gleaner gazetesinin haberine göre, Bolt'un menajeri Nugent Walker, Jamaikalı koşucunun, Jamaikalı yatırım şirketi Stocks and Securities Limited'deki hesabından "birkaç milyon doların kaybolduğunu" duyurdu.

Menajer Nugent Walker, "Hesaplardaki tutarsızlıkların anlaşılmasından sonra, Jamaika Mali Soruşturma Birimi inceleme başlattı. Bolt 10 yıldır bu şirkette çalışıyor ve portföyü şu anda inceleme altında" ifadesinde bulundu.

Walker, dünyaca ünlü atletin kaybolan parası hakkında miktar belirtmedi.

Walker ayrıca, Stocks and Securities Limited'in eski bir çalışanının dolandırıcılık olayına karışmış olabileceğini iddia etti.