Mektubu paylaşım rekorları kırdı... ABD'li gençler arasında 'Bin Ladin' sempatisi!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:41

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:41

Çok sayıda ABD'li genç, bu hafta TikTok'ta, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'e, ABD dış politikasını eleştiren yirmi yıllık bir mektubu nedeniyle sempati duyduklarını ifade eden videolar yayınladı.

Amerikalı sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini haklı göstermeye çalışan mektup ilk olarak 2002 yılında yayınlanmıştı. Mektup bu hafta sosyal medya platformunda yeniden dolaşmaya başladı ve konuyla ilgili videolar Perşembe gününe kadar en az 14 milyon kez izlendi.

Bin Ladin'in bazı iddialarını destekleyen ve diğer kullanıcıları mektubu okumaya çağıran videoların çoğu, Hamas'a karşı devam eden savaşında İsrail'e verilen Amerikan desteğinin eleştirildiği daha geniş bir bağlamda paylaşıldı.

TİKTOK AÇIKLAMA YAPTI

TikTok tarafından içeriklerin kaldırılmasına dair yapılan açıklamada, mektubu tanıtan videoların "terörizmin her türlüsünü desteklemeye" karşı kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Şirket, mektubu tanıtan videoların sayısının "az" belirterek, "Platformumuzda trend olduğuna dair raporlar yanlış" dedi.

Amerikan hükümetine yönelik eleştirilerini düzenli olarak paylaşan bir TikTok kullanıcısı, 100 binden fazla kez izlenen bir başka videoda mektupla ilgili olarak "Usame bin Ladin'e terörist diyeceksek, Amerikan hükümeti de teröristtir" dedi.

TİKTOK KULLANAN ABD'Lİ GENÇ SAYISI YÜKSELDİ

Pew Araştırma Merkezi'nin yayınladığı yeni veriler TikTok'un hızla daha fazla genç Amerikalının haber aldığı bir platform haline geldiğini gösteriyor.

Pew'e göre, 18-29 yaş arası Amerikalıların yaklaşık üçte biri düzenli olarak TikTok'tan haber alıyor ve genel olarak, haberlerini düzenli olarak TikTok'tan aldıklarını söyleyen ABD'li yetişkinlerin payı 2020'de %3'ten 2023'te %14'e dört kat arttı.