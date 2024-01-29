Üssü vurulan Washington'dan ilk mesajlar: 'Sorumlu belli, karşılık vereceğiz...'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 07:54

Güncelleme: 29.01.2024 - 07:55

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Austin, Ürdün’de saldırıya uğrayan ABD üssünün terör örgütü IŞİD'i kalıcı olarak yenilgiye uğratmak üzere bölgede bulunduğunu belirterek, “ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı karşısında öfke ve derin üzüntü duyuyorum” dedi.

Söz konusu saldırılara karşılık verileceğini vurgulayan Austin, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur ve biz de kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz. Başkan ve ben ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz ve ABD’yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"ASKERLERİMİZİN YASINI TUTUYORUZ"

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda İran’ı hedef göstererek, “Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan grupların alçakça saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 ABD’li askerin yasını tutuyoruz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili İran’ı hedef gösterdi. Harris, “Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan grupların alçakça saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 ABD’li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevdikleri ve yaralılarla birlikte” dedi.

Saldırıda ölen askerleri ABD Başkanı Biden gibi "vatansever" olarak nitelendiren Harris, “Tüm ulusumuz bu savaşçıları, hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracaktır. Başkan Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız” dedi.