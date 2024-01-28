Ürdün’de ABD üssüne İHA saldırı: Üç ölü, 25 yaralı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 20:13

Güncelleme: 28.01.2024 - 20:21

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının "radikal İran destekli militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Biden'ın yaptığı açıklamada, "Jill ve ben, bu aşağılık, tamamen adaletsiz saldırıda bu savaşçıların kaybının yasını tutmada ölen ve ülke çapındaki Amerikalılarımızın ailelerine ve arkadaşlarına katılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

7 EKİM'DEN SONRA İLK KEZ ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Orta Doğu’da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi.