Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:56

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı, başkent Moskova'nın güneydoğusunda meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, patlamaya elektrikli bir scooter'a yerleştirilen patlayıcının neden olduğunu söyledi.

Petrenko, “17 Aralık sabahı, Moskova'daki Ryazansky Caddesi'nde bir konut binasının girişi yakınında bir scooter'a yerleştirilen patlayıcı cihaz patladı. Patlamada Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral ve yardımcısı hayatını kaybetti” dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da iki kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi'nin Moskova'daki departmanı, Moskova'nın Ryazansky Caddesi'nde iki kişinin öldüğü bir olayla ilgili cezai soruşturma başlattı” ifadeleri yer aldı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kirillov'un ölümüyle ilgili olarak Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kirillov'un uzun yıllar boyunca “Anglosakson suçlarını ve NATO provokasyonlarını ifşa ettiğini” belirtti.

Zaharova, “Kirillov uzun yıllar boyunca sistematik bir şekilde, elindeki gerçeklerle Anglosaksonların suçlarını ifşa etti: NATO'nun Suriye'deki kimyasal silah provokasyonları, İngiltere'nin yasaklı kimyasal maddeleri manipüle etmesi ve Salisbury ve Amesbury'deki provokasyonlar, Amerikan biyolaboratuvarlarının Ukrayna'daki ölümcül faaliyetleri ve çok daha fazlası. Korkusuzca çalıştı. Korkusuzca ve açık bir şekilde anavatan için, gerçek için savaştı” dedi.