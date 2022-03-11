Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Rusya'nın 64 km'lik konvoyuna ne oldu?

11 Mart 2022 Cuma, 12:37

Reuters'ın uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies'in servis ettiği görüntüler ile yaptığı habere göre, günlerdir Kiev dışında bekleyen 64 kilometre uzunluğundaki Rusya askeri araç konvoyunun dağılmaya başladığı dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğrafta kilometrelerce uzunlukta olan ve içinde zırhlı araçlar, tanklar ve benzeri askeri araçların olduğu konvoyun sayısının azaldığı fark edildi.

Rus askeri araçlarının ve tanklarının, Ukrayna'dan gelen beklenmedik direniş sonrasında geri çekildiği ve yakındaki ormanlık alana doğru ilerlediği görüldü. Kiev’in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınındaki tank ve araçların da manevra yaparak ormanlık alana ilerlediği aktarıldı.

Lubyanka bölgesinde de zırhlı araç ve tankların pozisyon değiştirdiği kaydedilirken haberde, Rusya’nın bölgedeki ilerlemesinin gıda ve akaryakıt krizi sebebiyle durduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da bir süre önce yaptığı açıklamada başkentin “bir kaleye döndüğünü” ifade etmişti.

DİRENİŞ VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ETKİSİ

Uluslararası medyada “ölüm konvoyu” olarak da geçen tank ve zırhlı askeri araçlardan oluşan araç konvoyu, Belarus’tan yola çıkarak ve Kiev’e doğru ilerliyordu. Fakat hem bölgedeki direniş hem de olumsuz hava şartları sebebiyle Kiev’in işgalinde Rus ordusu büyük bir ilerleme sağlayamadı.

Geçen hafta yapılan bir açıklamada uzmanlar eksi 20 dereceyi bulan havanın Rusya’nın işgalini olumsuz etkilediğini belirterek “Yakıtları olmadığı için tankları çalıştıramıyorlar ve askerler 40 tonluk dondurucuda beklemek zorunda kalıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Konvoyda 15 bin asker olduğu da tahmin ediliyordu. İngiliz medyasına konuşan üst düzey ABD’li savunma yetkilisi Ukrayna ordusunun Javelin tanksavarlarla bu konvoya saldırdığını söyledi. İstihbarat birimleri, Rus askeri konvoyunun Kiev’i sarmalayarak kuşatmayı planladığını ve şehre erzak ve yardım akışını kesmeyi amaçladığını öne sürdü.