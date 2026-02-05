Uyudu diye işten kovuldu, mahkeme geri döndürdü

İtalya’da bir geri dönüşüm şirketinde çalışan Francesco Rucci’nin, iş yerinde uyuduğu iddiasıyla işten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verildi. Mahkeme, Rucci’nin görevine iade edilmesine ve tüm maaş alacaklarının kendisine ödenmesine hükmetti.

Plastik kasaların geri dönüşümünü yapan Ecologistic adlı şirkette çalışan Rucci, Mayıs 2023’te iş yerinde gözleri kapalı ve başı öne eğik şekilde görüntülendi. Şirket yönetimi, bu durumu “işte uyuma” olarak değerlendirdi ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle iş akdini feshetti.

Rucci ise iddiaları reddederek, o gün baş dönmesi yaşadığını ve yalnızca kısa süreli gözlerini kapattığını savundu. Uzun süredir uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadığını belirten Rucci, işten çıkarılmasına itiraz ederek yargı yoluna başvurdu.

İtalya’nın güneyindeki Taranto kentinde görülen davada temyiz mahkemesi, işverenin aldığı fesih kararının orantısız olduğuna hükmetti. Kararda, “en ağır disiplin cezasını gerektirecek nitelikte ciddi bir ihlal bulunmadığı” vurgulandı.

Mahkeme, Rucci’nin işe iadesinin yanı sıra, geriye dönük maaşlarının ve kıdem dahil tüm haklarının ödenmesine karar verdi.

Mahkeme sürecinde Rucci, işten çıkarılmadan önce yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından yeni bir bölüme alındığını anlattı. Bu görevin “terfi” olarak sunulduğunu ancak ne maaş artışı ne de yeni bir sorumluluk içerdiğini söyledi.

Günde 12 saate varan sürelerle, neredeyse hiçbir iş verilmeden boş bir odada tutulduğunu aktaran Rucci, bu durumu “dayatılmış bir izolasyon” ve “mesleki aşağılanma” olarak tanımladı.

“PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ YAŞADIM”

Yaklaşık üç yıl süren dava sürecinin kendisinde ağır psikolojik etkiler yarattığını belirten Rucci, bu dönemde uyuyamaz hale geldiğini ve ilaç kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Ailesinin tek gelirle geçinmek zorunda kaldığını, eşinin daha sonra yarı zamanlı işe başladığını aktardı.

Sendika temsilcisi olmasına rağmen yeterli destek görmediğini dile getiren Rucci, birçok iş arkadaşının işini kaybetme korkusuyla sessiz kaldığını ifade etti.

Mahkeme kararına rağmen işe dönüş konusunda duygusal olarak zorlandığını belirten Rucci, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi:

“İşe başım dik döneceğim. Bugün her zamankinden daha fazla direnmeye ve işçi haklarını savunmaya ihtiyaç var.”