Uyuşturucu almak için eski kız arkadaşının annesinin küllerini satan genç tutuklandı
ABD'li 19 yaşında bir genç, eroin almak için eski kız arkadaşının annesinin küllerini çaldı.
ABD'nin Illinois eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 19 yaşındaki Jackson Rutland'in, eski kız arkadaşının evine girerek, ölen annesinin küllerini çaldığı kaydedildi.
Eski kız arkadaşının, polislere yaptığı ihbar neticesinde tutuklanan Rutland'in, eve arka kapıyı zorlayarak girdiği tespit edildi. Polis tarafından yapılan incelemede, yerlerde kül kalıntıları bulundu.
Unilad'in haberine göre Rutland, incelemenin ardından Aiken County Hapisanesi'nde gözetim altına alındı.
Rutland ilk ifadesinde, külleri uyuşturucu satın almak için çaldığını itiraf etti.
Aiken County Emniyet Müdürlüğünden Yüzbaşı Eric Abdullah tutuklama hakkında, "Hayatımda böyle bir şey ne duydum ne de gördüm" dedi.
19 yaşındaki zanlı, hırsızlığın yanı sıra insan kalıntılarını yok etme, saygısızlık etme veya ortadan kaldırma ile suçlanıyor.
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı
- 'Hayatımda böylesini görmedim'
- Öztürk'ün 'fotoğrafçı'sı hâkimi ortaya çıkarmıştı
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti