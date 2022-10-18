Uyuşturucu almak için eski kız arkadaşının annesinin küllerini satan genç tutuklandı

18 Ekim 2022 Salı, 10:49

ABD'nin Illinois eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 19 yaşındaki Jackson Rutland'in, eski kız arkadaşının evine girerek, ölen annesinin küllerini çaldığı kaydedildi.

Eski kız arkadaşının, polislere yaptığı ihbar neticesinde tutuklanan Rutland'in, eve arka kapıyı zorlayarak girdiği tespit edildi. Polis tarafından yapılan incelemede, yerlerde kül kalıntıları bulundu.

Unilad'in haberine göre Rutland, incelemenin ardından Aiken County Hapisanesi'nde gözetim altına alındı.

Rutland ilk ifadesinde, külleri uyuşturucu satın almak için çaldığını itiraf etti.

Aiken County Emniyet Müdürlüğünden Yüzbaşı Eric Abdullah tutuklama hakkında, "Hayatımda böyle bir şey ne duydum ne de gördüm" dedi.

19 yaşındaki zanlı, hırsızlığın yanı sıra insan kalıntılarını yok etme, saygısızlık etme veya ortadan kaldırma ile suçlanıyor.